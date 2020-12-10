Oyuncu Sıla Çetindağ tacize uğradığını paylaştı! Sıla Çetindağ kimdir? Kaç yaşında?

Yazar Pelin Buzluk’un Türk edebiyatının tanınmış isimlerinden Hasan Ali Toptaş tarafından tacize uğradığını sosyal medya hesabından açıklamasının ardından, Toptaş geçmişte çok sayıda kadına cinsel saldırı ve tacizde bulunduğunu kabul ederken, kadınlar da sosyal medya ‘’metoo’’ hastagi altında uğradıkları tacizleri anlatamaya seslerini duyurmaya başladı. Bu isimlerden biri de çok sayıda filmde yer alan Sıla Çetindağ oldu. Sıla Çetindağ, ‘’Taciz’e kanıt istiyorlar.Sevilen bir komedyenle film çekiyoruz. Ses cihazlarının üzerimizden alınmasını bekledi, yalnız kaldığımız ilk anda kulağıma “birazdan kıçını çimdireceğim sakın ses çıkarma” dedi.” Bunu kime nasıl ispatlarım? Hadi sen bana akıl ver kanıtçı kardeş’’ diyerek başından geçenleri anlattı. Peki, Sıla Çetindağ kimdir?

Yazar Pelin Buzluk ve çok sayıda kadın, Hasan Ali Toptaş tarafından cinsel saldırıya maruz kaldıklarını açıkladı. Bir 'özür' açıklaması yapan Toptaş, "Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum" dedi. Ancak bu açıklama da Toptaş'a yönelik tepkiyi dindirmedi ve sosyal medya üzerinden bir akım başladı. ‘’Metoo’’ hastagiyle kadınlar başından geçen taciz hikayelerini anlatıyor. Oyuncu Sıla Çetindağ da bu akımla başından geçen tacizleri teker teker anlattı.

SILA ÇETİNDAĞ KİMDİR?

1986 yılında İzmir'de doğdu. Çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını Manisa'da geçirdi, Liseyi Fatih Anadolu Lisesi’nde okudu. 2004 yılında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümünü kazanıp İstanbul'a yerleşti. İş hayatına, 2005 yılında Sinek Tv'de sunuculuk yaparak başladı. İlk kez "29-30" adlı dizide oynadı ve ardından, Sağır Oda, Son Tercih, İki Aile, Şen Yuva gibi dizilerde ve çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı televizyon filminde "Ayşe" yi oynadı. İlk sinema filmi tecrübesini ise "Mahpeyker" ile gerçekleştirdi. 2011 yılında Resim Bölümünden mezun oldu. Şimdilerde oyunculuk ve resim kariyerini birlikte sürdürmektedir.