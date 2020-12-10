Oyuncu Sıla Çetindağ tacize uğradığını paylaştı! Sıla Çetindağ kimdir? Kaç yaşında?

Yazar Pelin Buzluk ve çok sayıda kadın, Hasan Ali Toptaş tarafından cinsel saldırıya maruz kaldıklarını açıkladı. Bir 'özür' açıklaması yapan Toptaş, "Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum" dedi. Ancak bu açıklama da Toptaş'a yönelik tepkiyi dindirmedi ve sosyal medya üzerinden bir akım başladı. ‘’Metoo’’ hastagiyle kadınlar başından geçen taciz hikayelerini anlatıyor. Oyuncu Sıla Çetindağ da bu akımla başından geçen tacizleri teker teker anlattı.
1986 yılında İzmir'de doğdu. Çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını Manisa'da geçirdi, Liseyi Fatih Anadolu Lisesi’nde okudu. 2004 yılında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümünü kazanıp İstanbul'a yerleşti. İş hayatına, 2005 yılında Sinek Tv'de sunuculuk yaparak başladı. İlk kez "29-30" adlı dizide oynadı ve ardından, Sağır Oda, Son Tercih, İki Aile, Şen Yuva gibi dizilerde ve çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı televizyon filminde "Ayşe" yi oynadı. İlk sinema filmi tecrübesini ise "Mahpeyker" ile gerçekleştirdi. 2011 yılında Resim Bölümünden mezun oldu. Şimdilerde oyunculuk ve resim kariyerini birlikte sürdürmektedir.