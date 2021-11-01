Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

Sinema ve dizi oyuncusu, senarist Semra Dinçer, 2 yıl önce yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele ederken bugün öğle saatlerinde yaşama gözlerini yumdu.
Dinçer, 25 Temmuz 1965'te Ankara'da doğmuş, şimdiye dek 7'sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizide rol alan Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin rolünde oynadı. Dinçer, Kuzey Güney dizisindeki performansıyla hafızalara kazındı.
HALUK LEVENT DUYURDU
Şarkıcı ve aktivist Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dinçer'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Akciğer kanseriydi.2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.— Haluk Levent (@haluklevent) November 1, 2021
İsmini vermedik.
Sadece S.D olarak yazmıştık.
Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.
Ama olmadı :(
Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.
Sevenlerinin başı sağolsun. pic.twitter.com/r6Gz5NwpXN
SEMRA DİNÇER KİMDİR?
Semra Dinçer, 1965 Ankara doğumlu. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer “alaylı” diye tabir edilen işin mutfağında yetişti. Dizi ve sinema filminde roller aldı. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırdı.