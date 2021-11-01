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Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

01 Kasım 2021 Pazartesi - 15:06 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 15:14

Sinema- dizi oyuncusu ve senarist Semra Dinçer, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Dinçer'in acı haberini şarkıcı ve aktivist Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu.


Sinema ve dizi oyuncusu, senarist Semra Dinçer, 2 yıl önce yakalandığı akciğer kanseriyle mücadele ederken bugün öğle saatlerinde yaşama gözlerini yumdu.
 
Dinçer, 25 Temmuz 1965'te Ankara'da doğmuş, şimdiye dek 7'sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizide rol alan Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin rolünde oynadı. Dinçer, Kuzey Güney dizisindeki performansıyla hafızalara kazındı.
 
HALUK LEVENT DUYURDU
 
Şarkıcı ve aktivist Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dinçer'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
SEMRA DİNÇER KİMDİR?
Semra Dinçer, 1965 Ankara doğumlu. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer “alaylı” diye tabir edilen işin mutfağında yetişti. Dizi ve sinema filminde roller aldı. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırdı.
 

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