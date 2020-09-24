Oyuncu Meral Kaplan mahkemede sinir krizi geçirdi

İKİ TANIK MUHABİR ALEYHTE İFADE VERDİ

SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

İki tanık muhabirin aleyhteki ifadesi üzerine duruşma salonunda bulunan Meral Kaplan sinir krizleri geçirdi. Mahkeme hakimi de Meral Kaplan'ı duruşma salonundan güvenlik eşliğinde çıkardı. Salonun önündeki banka oturan Meral Kaplan, avukatı Dilek Şahbaz'a sarılarak uzun süre ağladı. kaplan, 'Beni çocuklarımla tehdit ediyordu. İki günde bir taciz ve iftiralarla karşılaşıyorum. Çocuklarımı alacağını söylüyordu. Benim tanıştırdığım muhabir arkadaşlarımı getirdi. Benim aleyhime ifade verdiler" dedi.