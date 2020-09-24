Oyuncu Meral Kaplan mahkemede sinir krizi geçirdi

Kıbrıslı iş adamı Erhan Kiani ile karşılıklı boşanma davaları 3 yıldır süren dizi oyuncusu ve eski manken meral kaplan, aleyhinde tanıklık yapan iki muhabirin ifadeleri üzerine duruşma salonunda sinir krizleri geçirdi. Reddi hakim talebinde bulunan Kaplan, duruşma salonu önünde de uzun süre gözyaşı döktü. Avukatının müdahalesiyle sakinleştirilen Meral Kaplan, "Duruşmada benim çocukluk arkadaşım olan Kübra Ulutaş'ı yeniden tanık olarak dinletmek istediler. Mahkeme hakiminin tarafsızlığını yitirdiğini düşündüğüm için hakimi reddettim" dedi.
İKİ TANIK MUHABİR ALEYHTE İFADE VERDİ
Erhan Kiani ile Meral Kaplan'ın karşılıklı açtıkları boşanma davaları yaklaşık 3 yıldır sürüyordu. Sabah'tan Ali Oktay ve Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, davanın dün görülen duruşmasına Meral Kaplan ile Erhan Kiani ve tanıklar katıldı. Muhabir Recep Aslan mahkemede tanık olarak dinlendi. Aslan ifadesinde, "Yaklaşık 1,5 yıl önce haber aramak için dolaştığım sırada Meral'i Etiler'de bir mekandan çıkarken gördüm. Yanında birisi vardı. Bu kişiyle samimi bir şekilde yan yanaydılar. Ben bunu gördüm" dedi. Tanık Nuri Altuntaş ise ifadesinde, "Ben 10 yıllık gazeteciyim. Tarafları medyatik oldukları için tanırım. Nişantaşı'nda bir mekanın işletmecisiyle samimi bir şekilde eğlenirken gördüm. Gazeteci arkadaşlarımdan Meral Kaplan'ın eğlence mekanlarına gittiğini duyuyordum. Ancak gözümle gördüğüm başka bir sadakatsiz olayı yoktur" dedi.
SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ
İki tanık muhabirin aleyhteki ifadesi üzerine duruşma salonunda bulunan Meral Kaplan sinir krizleri geçirdi. Mahkeme hakimi de Meral Kaplan'ı duruşma salonundan güvenlik eşliğinde çıkardı. Salonun önündeki banka oturan Meral Kaplan, avukatı Dilek Şahbaz'a sarılarak uzun süre ağladı. kaplan, 'Beni çocuklarımla tehdit ediyordu. İki günde bir taciz ve iftiralarla karşılaşıyorum. Çocuklarımı alacağını söylüyordu. Benim tanıştırdığım muhabir arkadaşlarımı getirdi. Benim aleyhime ifade verdiler" dedi.