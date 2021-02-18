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Oyuncu Mehmet Esen korkuttu!

18 Şubat 2021 Perşembe - 9:18 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 9:18

Oyuncu Mehmet Esen’e, kalbine giden bir damarın tıkalı olması sebebiyle stent takıldı.


63 yaşındaki oyuncu, tedavi olduğu Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki operasyon öncesi arkadaşlarından iyi dileklerini istedi.
Yaklaşık bir saat süren operasyonla kalp damarına stent takılan Esen’in sağlık durumunun iyi olduğu ve dinlendirildiği öğrenildi. Oyuncu, operasyon sonrası şu açıklamayı yaptı: “Değerli dostlarım ve canım doktorum Doç. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’nun verdiği olağanüstü çabanın sonucunda iyiyim, sağlıklıyım.”

Stent Uygulaması Nedir?

Her damar stent için uygun mu? Takılan stent tıkanabilir mi? İşte bütün sorularınızın cevabını Aile Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener açıklıyor... (Hürriyet)

 

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