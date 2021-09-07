Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

En son Yasak Elma dizisinde seyirciyle buluşan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu İncilay Şahin hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan İncilay Şahin'in oynadığı diziler arasında Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları gibi yapımlar yer alıyordu.

Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun' ifadelerine yer verildi.

Sevilen oyuncu İncilay Şahin'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü oyuncu 60 yaşındaydı.