Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu’nun acı günü!

Gülçin Santırcıoğlu'nun babası İbrahim Santırcıoğlu bir süredir kalça kırılması nedeniyle tedavi görüyordu. Santırcıoğlu, tedavi sürecinde kalbinde oluşan komplikasyondan dolayı dün akşam saatlerinde kalbinin durmasıyla hayatını kaybetti.

Sevenlerinin başsağlığı mesajlarına dönüş yapamayan oyuncunun hayli üzgün olduğu da yakınları tarafından alınan bilgiler arasında.

Abdullah Bulut Menajerlik sayfasından yapılan açıklamada; "Oyuncumuz Gülçin Santırcıoğlu’nun babası İbrahim Santırcıoğlu’nu 10 Nisan 2021 günü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ünlü oyuncunun babası bugün defnedilecek.

"İKİ KİŞİLİK BİR AİLEYİZ"

Santırcıoğlu, geçtiğimiz sene verdiği röportajda "Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Eşimle çocuk sahibi olmayı düşünmüyoruz. Bazen çocuk istemediğimiz için tepki aldığımız zamanlar oluyor, bu durum garip geliyor insanlara. Büyük konuşmayı sevmem ama şu an böyle bir düşüncemiz yok." cevabını vermişti.