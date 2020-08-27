27 Ağustos 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.108 0.78 EURO 8,6840 -0.39
USD 7,3420 -0.27 ALTIN 458,850 -0.84
CANLI BORSA
TÜMÜ

Oyuncu Gaye Gürsel, Jeff Treves ile dünyaevine girdi!

27 Ağustos 2020 Perşembe - 14:35 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 14:35

Gaye Gürsel, animasyon sanatçısı Jeff Treves’le geçtiğimiz cumartesi günü sade bir nikâhla evlendi.


'İşler Güçler' dizisindeki 'Müjgan' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Gaye Gürsel, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlendi.
 
20 YILLIK AŞKTA MUTLU SON
 
Bu özel anı sadece aileleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaşan çiftin, 20 yıldır sevgili olduğu öğrenildi. Gürsel, sosyal medya hesabından davetiyelerini ve eski fotoğrafını “Hayat enteresan gerçekten. Vay be Jeff” notuyla paylaştı.
 
Çiftin arkadaşları ise nikâhtan fotoğraflara duygusal bir mesaj yazdı: “Sizinkisi romantik bir aşk hikayesi. 20 yıl önce gibi, bugün gibi, 20 yıl sonraki gibi hep mutlu olun.”
 

ETİKETLER

oyuncu gaye gürsel jeff treves
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.