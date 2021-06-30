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Oyuncu Gal Gadot üçüncü kez anne oldu

30 Haziran 2021 Çarşamba - 17:37 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 17:37

'Wonder Woman' filminin yıldızı Gal Gadot, üçüncü çocuğunu kucağına aldı.


Canlandırdığı 'Wonder Woman' karakteriyle dünya çapında üne kavuşanGal Gadot, üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Gadot, bir kız bebek dünyaya getirdi. Çocukları ve eşi ile birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan 36 yaşındaki yıldıza, takipçilerinden 2.7 milyondan fazla beğeni ve çok sayıda tebrik mesajı geldi.
 
"ÇOK HEYECANLIYIZ"
 
Gal Gadot, "Tatlı ailem. Bundan daha minnettar, mutlu ve yorgun olamazdım. Hepimiz Daniella'nın ailemize katılmasından dolayı çok heyecanlıyız. Hepinize sevgi ve sağlık gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

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