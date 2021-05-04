Oyuncu Esin Çelik de mağdur! 150 bin lira...

Kripto para borsasındaki dolandırılma vakalarına bir yenisi daha eklendi. 'Çılgın Dershane', 'Şevkat Yerimdar' gibi filmlerde oyunculuk yapan Esin Çelik yüksek gelir elde etmek için verdiği 150 bin lirasını kaptırınca şikayetçi oldu.

'Çılgın Dershane', 'Şevkat Yerimdar' gibi filmlerde oyunculuk yapan Esin Çelik geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alan kripto para borsasına girdi. Sabah 'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Arkadaşlarıyla bir ortamda Fazıl K., isimli şahısla tanışan oyuncu birikmiş parasını değerlendirmek istediğini söyleyince başına gelmeyen kalmadı. Arkadaş ortamında bulunan Fazıl K., genç oyuncunun parasını Bitcoin alarak değerlendirebileceğini söyleyince yüksek miktarda gelir elde edeceğini düşünen genç oyuncu güven kazandığı genç adamla iş birliği yapmaya karar verdi.

YÜKSEK MİKTAR KAZANMA VAADİYLE PARASINI VERDİ

İlk etapta 50 bin lira karşılığında haftalık bin 300 lira kazanacağını düşünen Esin Çelik parayı kendisine verilen banka hesap numarasına gönderdi. İki hafta boyunca yatırdığı para karşılığında bin 300 lira kazanan Çelik, sermayeyi artırmaya ve daha çok para kazanmak için harekete geçti. 100 bin lira yatırıp haftalık kazancının iki katına çıkaran genç kadın bir süre sonra beklediği kâr payını alamadı.