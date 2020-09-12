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Oyuncu Enis Arıkan takipçisini ifşa etti!

12 Eylül 2020 Cumartesi - 10:06 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 10:06

Başarılı oyuncu Enis Arıkan sosyal medyadan saçıyla ilgili yorum yapan takipçisini ifşa etti. Yorum yapan takipçisine Enis Arıkan’ın verdiği yanıt ise hayranlarını güldürdü.


Başarılı oyuncu Enis Arıkan, aktif kullanan isimlerden. Ünlü sanatçı her fırsatta takipçilerinin yorum ve mesajlarına cevap veriyor.
 
Hayranlarına esprili bir şekilde cevap veren Arıkan’ı takma saç sorusuna yaptığı cevap ise dikkat çekti. Enis Arıkan fotoğrafına yorum yapan takipçisine jet hızıyla yanıt verdi. 
 
'SENSİN TAKMA'
 
Fotoğrafına, ‘Ya saçınız gerçekten takma mı’ sorusunu yönelten takipçisine şaşırtacak bir cevap ekledi. Arıkan yoruma karşılık olarak ‘Sensin takma. Kıskanılıyorum’ notunu yazdı. Enis Arıkan’ın esprili cevabı hayranlarını güldürdü.
 

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