Oyuncu Efecan Şenolsun 5. kez hakim karşısına çıkıyor

"SARILARAK, BENİ ÖPMEYE ÇALIŞTI"

Müşteki Elit İşcan ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve manen zarar gördüğünü söylemişti.

İşcan, beyanının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

Olay günü sanık karavanda bana 'Allah belanı versin, yanıma yaklaşma' diyerek, karavanı terk etti. Bu durum karşısında gerildim ve olayı prodüksiyon amirine anlattım. Kendisi bana, 'Efecan şu an alkollü, bir şey yapamıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz' dedi. Çekim alanının içerisinde bulunan yıkık bir bina duvarının üzerinde otururken sanık yanıma geldi. Bana yandan sarılarak öpmeye çalıştı. Ben de kendimi geri çektim ve bu sebeple öpemedi. Ben olay yerinden uzaklaşırken görmediğim bir esnada arkamdan gelerek bana sarıldı. Kendisini iterek 'Git başımdan' dedim. Bunun üzerine bana küfürler etti. Daha sonra oradan uzaklaştım.

BUGÜN 5. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Mahkeme ara kararında, gelecek celse tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelemişti. Şenolsun, bugün 5. kez hakim karşısına çıkacak.