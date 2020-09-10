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Oyuncu Eda Ece merak edilen sorunun yanıtı verdi

10 Eylül 2020 Perşembe - 7:43 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 7:43

Oyuncu Eda Ece, Instagram hesabından hayranlarından gelen soruları yanıtladı.


Eda Ece, “En beğendiğiniz erkek yıldız kim?” sorusuna, “Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç, Onur Saylak, Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez ve ekranda enerjisini sevdiğim Kerem Bürsin’i sayabilirim” cevabını verdi.
 
Ece, ayrıca formunun sırrını merak eden takipçilerine, “Formumu korumuyorum” şeklinde espri yaptı.
 
Normalleşmenin ardından tatile çıkan güzel oyuncu, soluğu Bodrum'da almıştı. Kendini uzaklardan görüntüleyen gazetecilere takılan Ece, "Dagˆlardan Nat Geo antilopları c¸eker gibi beni c¸ekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum!" demişti.
 

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