Oyuncu Eda Ece merak edilen sorunun yanıtı verdi

Ece, ayrıca formunun sırrını merak eden takipçilerine, “Formumu korumuyorum” şeklinde espri yaptı.

Normalleşmenin ardından tatile çıkan güzel oyuncu, soluğu Bodrum 'da almıştı. Kendini uzaklardan görüntüleyen gazetecilere takılan Ece, "Dagˆlardan Nat Geo antilopları c¸eker gibi beni c¸ekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum!" demişti.