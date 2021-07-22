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Oyuncu Ece Hakim'in büyük başarısı! 25 Türk öğrenci arasına girdi

Oyuncu Ece Hakim'in büyük başarısı! 25 Türk öğrenci arasına girdi Harvard Üniversitesi'ni kazandıktan sonra rol aldığı diziden ayrılarak Amerika'ya yerleşen oyuncu Ece Hakim, geçtiğimiz mayıs ayında da mezun olmuştu. Genç isim, 2021 yılında ABD üniversitelerinde başarı gösteren 25 Türk öğrencisinden biri oldu.

Genç oyuncu Ece Hakim (22), 2016 yılında Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanmış ve eğitimi nedeniyle rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden ayrılmaya karar vermişti.
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