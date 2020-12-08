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Oyuncu çift yasağı el ele deldi!

Oyuncu çift yasağı el ele deldi! Yasağı delerek açık olan bir kafeden kahvelerini alan Derya Karadaş ve eşi Haki Biçici, ardından Cihangir Parkı'na doğru el ele yürüdü.
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