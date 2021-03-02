Koronavirüs salgını tedbirlerinin gevşetilmesini içeren ‘normalleşme’ adımlarının görüşüldüğü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktığını duyurdu. Peki, Oyun salonları açıldı mı? Playstation salonları, bilardo solanları açıldı mı, 1 Mart Kabine toplantısında karar çıktı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sorası Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktığını duyurarak, illere göre alınan kararları açıkladı. Peki, Oyun salonları açıldı mı? Playstation salonları, bilardo solanları açıldı mı, 1 Mart Kabine toplantısında karar çıktı mı?

OYUN SALONLARI, PLAYSTATİON SALONLRI VE BİLARDO SALONLARI AÇILDI MI?

Kabine Toplantısı'nda çok önemli kararlar alındı. Toplantısı sonrasında internet kafeler, oyun salonları ve Playstation kafeler hakkında bir karar açıklanmadı.

RESTORAN, KAFE, YÜZME HAVUZU, HALI SAHALAR AÇILACAK!

Düşük, orta riskli ve yüksek riskli illerde restoran ve kafeler yüzde 50 kapasiteyle 07.00-19.00 arasında faaliyet gösterecek. Çok yüksek riskli illerde kapalı olacak. Düşük ve orta riskli illerde halı saha ve yüzme havuzu gibi sosyal tesisler 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde kapalı kalacak.

DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."

DÜŞÜK RİSKLİ ŞEHİRLER : Mavi renkli

ORTA RİSKLİ ŞEHİRLER : Sarı renkli

YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Turuncu renkli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Kırmızı renkli

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KARARLARI AÇIKLADI

Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.

Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.