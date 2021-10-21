21 Ekim 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.445 0.83 EURO 11,0490 2.78
USD 9,4790 2.90 ALTIN 541,580 2.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

Oyun platformunu ABD'li şirkete satacak

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 17:03 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 17:03

Sony Group, bünyesindeki GSN Games çevrim içi oyun platformunu, ABD'li mobil oyun şirketi Scopely'e 1 milyar dolara satacak.


Kyodo ajansının Sony Pictures kaynaklarına dayandırdığı açıklamaya göre firma, ücretsiz mobil ve çevrim içi casino oyunlarını kapsayan bünyesindeki GSN Games şirketini Scopely'e satma kararı aldı. Japon elektronik ve eğlence devi, GSN Games'in Sony'nin diğer sektörlerdeki işletmeleriyle "sinerji etkisi oluşturmadığını" vurguladı.
 
Tarihi açıklanmayan anlaşmaya göre 1 milyar doların yarısının nakit ödeneceği, diğer yarısının tercihli hisseyle karşılanacağı kaydedildi.
 
Japon firması, GSN Games'in satışının Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kar tahminlerine etki oranını ölçeceğini bildirdi.

ETİKETLER

Sony Group GSN Games oyun Scopely
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.