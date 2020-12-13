Oyun pazarı büyüyor! Dünyanın en büyük ciroya sahip sektörü oldu!

Oyun pazarı ile ilgili yapılan analizlerde, küresel oyun pazarının 2020 itibarıyla 159 milyar dolara ulaştığı belirtildi. 2,7 milyar olarak belirlenen mobil oyuncu sayısının ise 2023 yılında 3 milyarı geçmesi bekleniyor.

Pandemi nedeniyle evlerde geçen zamanla birlikte mobil oyun lara ilgi de arttı. Bu gelişme, oyun sektörünü eğlence sektörünün en büyük endüstrisi haline getirdi. Yayımlanan 2020 araştırma raporuna göre, 2,7 milyar oyuncudan oluşan oyun sektörünün 2023 yılında 3 milyar oyuncuyu aşması bekleniyor.

BİR YILDA YÜZDE 9,3 ARTIŞ

Geçmişte sadece eğlenceli vakit geçirmek için yapılan aktiviteler olarak görülen mobil oyun dünyası, günümüzde dünyanın en büyük ciroya sahip sektörlerinden biri oldu. Newzoo tarafından yayınlanan raporun sonuçları, küresel oyun pazarının 2020'de yıllık yüzde 9,3 artışla 159,3 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

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