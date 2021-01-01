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Oyun konsollarında vergi yüzde 20’ye düştü!

01 Ocak 2021 Cuma - 12:31 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 12:31

Oyun sevenler için müjdeli haber geldi. Oyun konsollarına getirilen yüzde 50’lik gümrük vergisi yılbaşından itibaren yüzde 20’ye düşürüldü. Böylece en çok tercih edilen oyun konsollarında fiyatlar düşmüş olacak.


Oyunseverler için müjdeli haber Resmi Gazete’de yayımlandı. Oyun konsollarına getirilen yüzde 50’lik gümrük vergisi eski haline yani yüzde 20’ye çekildi. Böylece oyun konsolu fiyatlarında düşüş beklentisi ortaya çıktı.
 
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren oyun konsollarında gümrük vergisi yüzde 20 olarak uygulanacak.
 
PLAYSTATION 8300 LİRA SEVİYESİNDEYDİ
Oyuncuların en çok tercih ettiği markalardan olan Sony ve Microsoft cihazları yüksek fiyatlardan satışa çıkmıştı. Playstation ve Xbox Series X 8300 liradan satılıyordu. Yeni düzenleme ile teknoloji marketlerin ürün fiyatlarında güncellemeye gitmesi bekleniyor.

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