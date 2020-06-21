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Öyle Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? Öyle Olsun filmi oyuncuları ve konusu ne?

21 Haziran 2020 Pazar - 13:37 | Son Güncelleme : 21 06 2020 - 13:43

Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı Senaryosunu Sadık Şendil ve Suphi Tekniker'in yazdığı Öyle Olsun filminin başrollerinde Tarık Akan ve Müjde Ar yer alıyor. Peki, Öyle Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? Öyle Olsun filmi oyuncuları ve konusu ne? İşte Öyle Olsun filmi hakkında bilmeniz gerekenler...


Yeşilçam'ın efsane oyuncuları Müjde Ar ve Tarık Akan'ın başrollerinde olduğu Öyle Olsun filmi bir gazeteci ile Zeytinyağı kralının kızının akş hikayesini konu alıyor. Peki, Öyle Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? Öyle Olsun filmi oyuncuları ve konusunun detayları...
 
Yönetmenliğini Orhan Aksoy’un yaptığı 'Öyle Olsun' filminin oyuncu kadrosunda Tarık Akan, Müjde Ar, Hulusi Kentmen, Ayşen Gruda, Aysel Gürsel, Şevket Altuğ gibi usta oyuncuların yer alıyor. 
 
ÖYLE OLSUN KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?
 
1976 yapımı 'Öyle Olsun' filminin çekimleri, 2 farklı şehirde gerçekleştirildi. Film, İstanbul'un yanı sıra Bursa'da kayıt altına alındı. Bursa'daki çekimler, Uludağ'da yapıldı.
 
ÖYLE OLSUN FİLMİNİN KONUSU
 
Öyle Olsun filminde, bir adamın tuzak kurduğu kadına aşık olması anlatılır. Gazetecilik yapan Ferit yeni bir yazı dizisi başlatır. Ünlü firmaların yaptığı düzenbazlıkları yazar. Son yazısında, ünlü iş adamı Hulusi Bey’in ürettiği yağların doğal olmadığından bahseder. Bu yazı dizisi gazetenin tirajlarını çok arttırır.  Aynı akşam Ferit, bir diskoda Hulusi Bey’in kızı Alev’in evli bir erkekle eğlendiğini görür. Bunu gazetede haber olarak yayınlar. Ne var ki bu sefer hata yapmıştır. Hulusi Bey gazeteyi iflas ettirecek bir tazminat davası açar. Ferit de davayı kazabilmek için Alev’e bir tuzak kurar. Ancak işler Ferit’in planladığı gibi gitmeyecektir. 
 
ÖYLE OLSUN FİLMİ OYUNCULARI
 
Tarık Akan
Müjde Ar
Hulusi Kentmen 
Şevket Altuğ
Ayşen Gruda
İhsan Yüce
Aysel Gürel
Renan Fosforoğlu 
Cevdet Arıkan 
Ekrem Dümer

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