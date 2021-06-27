ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Öykü Karayel ve Can Bonomo’nun oğlu Roman! Babasına gülümsedi

Öykü Karayel ve Can Bonomo’nun oğlu Roman! Babasına gülümsedi

Öykü Karayel ve Can Bonomo’nun oğlu Roman! Babasına gülümsedi Öykü Karayel ve Can Bonomo’nun nisan ayında dünyaya gelen oğulları Roman ilk kez görüntülendi.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.