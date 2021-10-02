Öykü Karayel ikizi ve oğlunu paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda oğlu Roman'ın yüzünü ilk kez gösteren oyuncu Öykü Karayel, önceki gün ikiz kardeşi Ezgi Karayel ile buluşup; minik bebeğini gezdirdi. Çiçeği burnunda anne Karayel, bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında evlenen Öykü Karayel, geçtiğimiz nisan ayında oğlu Roman'ı dünyaya getirmişti. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan oyuncu, dün ikizi Ezgi Karayel ile buluşup; minik oğlunu gezdirdi

İkizi ve oğlu Roman ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Öykü Karayel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Teyzesinin gülü Romiko" yazdı.

Roman, Ezgi ve Öykü'nün fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.

BABA-OĞULUN EĞLENCELİ VİDEOSU

Öte yandan Öykü Karayeli birkaç hafta önce de şi Can Bonomo ve oğlu Roman'ın eğlenceli videosunu sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Videoda minik bebeğin "Valla yutarım şimdi seni" diyerek, seslenen babasına gülücükler attığı görülmüştü.

Karayel'in paylaşımına; Ege Kökenli, Nurdan Büyükak ve Ayşe Can Tatari gibi ünlü isimler yorum yapmıştı.