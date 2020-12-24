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Öykü Çelik: Ünlüyüz diye bizi zengin sanıyorlar
İşte Öykü Çelik’in açıklamalarından satır başları…
İki olay yaşadım üst üste… İlkinde olmamam gereken bir yerdeydim ‘Covid parti’ denilen… Parti çıkışı çok kötü bir algı oldu. Magazinciler oradaydı, partideki herkes gitti beni orada tuttular ‘çıkacağım’ diyorum ‘çıkma’ diyorlar. Dışarıdan sesler geliyor, büyük bir baskı altında kaldım.
İki olay yaşadım üst üste… İlkinde olmamam gereken bir yerdeydim ‘Covid parti’ denilen… Parti çıkışı çok kötü bir algı oldu. Magazinciler oradaydı, partideki herkes gitti beni orada tuttular ‘çıkacağım’ diyorum ‘çıkma’ diyorlar. Dışarıdan sesler geliyor, büyük bir baskı altında kaldım.