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Öykü Çelik Survivor'da kaybetti aşkta kazandı!

Öykü Çelik Survivor'da kaybetti aşkta kazandı! Survivor'da uzun bir dönem mücadele eden Öykü Çelik, geçtiğimiz günlerde yarışmaya veda etmişti.
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