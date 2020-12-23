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Öykü Çelik Survivor'a hazırlanıyor! 'Sert kızdım'

Öykü Çelik Survivor'a hazırlanıyor! 'Sert kızdım' Sportif tarzıyla dikkat çekten oyuncu Öykü Çelik, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
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