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Öykü Çelik partiledi! Sosyal mesafe hiçe sayıldı...

Öykü Çelik partiledi! Sosyal mesafe hiçe sayıldı... Yaz sezonunun açılmasıyla İstanbul'da yapılan partiler Ege'ye kaymaya başladı.
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