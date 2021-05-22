Gazetevatan.com » Magazin » Öykü Çelik'in Survivor'da giydiği tişört 20 bin TL'ye satıldı! Tokası da...
Öykü Çelik'in Survivor'da giydiği tişört 20 bin TL'ye satıldı! Tokası da...
Başarılı oyuncu Öykü Çelik’in Survivor’da giydiği tişörtü açık artırmada 20 bin TL’ye satıldı. Çelik, tokasını da 2 bin TL’ye bağışladı.
SMA hastası Miran Duman’a yardım için yapılan canlı yayında, Öykü Çelik’in Survivor’da giydiği tişörtü 20 bin TL’ye satıldı. Canlı yayın sırasında izleyicilerden bir kişi Çelik’in tokasına 2 bin TL teklif etti.