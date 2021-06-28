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Öykü Çelik'e mini etek sözleri hatırlatıldı: 'Kendime 'keko' demek istedim!'
Son olarak 'Survivor' yarışmasıyla ekranlara gelen ve "Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?" sözleriyle tepki çeken oyuncu Öykü Çelik, önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Muhabirlerin sorularını cevaplayan Çelik, olay olan sözleri ve İsmail Berhan'la olan ilişkisi hakkında konuştu.
Ünlü oyuncu Öykü Çelik, önceki gün Türkbükü'nda objektiflere takıldı. Mini elbisesiyle dikkatleri üzerine Çeken Çelik'e, "Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?" sözleri hatırlatıldı.