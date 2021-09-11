Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi

Hercai dizisinin sevilen oyuncularından Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar dün nikah masasına oturdu.

Uzun zamandır birlikte olan Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar, nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncuların Ankara 'da gerçekleşen düğünde renkli anlar yaşandı.

İLK DANSLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDILAR

Oyuncuların nikah şahitliklerini Engin Akyürek ile Toygar Işıklı üstlendi. Işıklı daha sonra sahneye çıkarak sevilen şarkılarını da okudu.