Oya Aydoğan kimdir? Oya Aydoğan vefatının 5. yıl dönümünde anılıyor!

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Oya Aydoğan'ın vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Güzelliği ile bir döneme damgasını vuran Oya Aydoğan Yeşilçam'da sayısız filmde rol aldı. 80'li yılların en beğenilen oyuncularından Oya Aydoğan, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Kemal Sunal gibi sanatçılarla filmlerde oynadı. Peki, Oya Aydoğan kimdir? Oya Aydoğan kaç yaşında öldü? Oya Aydoğan'ın neden öldü? İşte Oya Aydoğan'ın hayatı, filmleri ve dizileri...

OYA AYDOĞAN KİMDİR?

Oya Aydoğan, 10 Şubat 1957'de Cemal-Güldane Aydoğan çiftinin kızı olarak Erzincan 'da dünyaya geldi.

Sekiz yaşına kadar ailesiyle birlikte İstanbul 'un Beyoğlu semtinde yaşayan oyuncu, Fransız Kız Ortaokulu'nda eğitim aldıktan sonra Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu.

İLK BAŞROLÜ CÜNEYT ARKIN İLE PAYLAŞTI

Aydoğan, küçük yaşlarda oyuncu olma hayali kurarak, 1975'te Alev Gün adıyla bir güzellik yarışmasında birinci oldu. Fakat ailesinden gelen baskılar nedeniyle ödülü iade etmek zorunda kaldı.

Bir sene sonra Ses Dergisi'nin düzenlediği 8. Sinema Artisti Yarışması'nda birinciliği elden eden Aydoğan, 1975'te ilk başrolünü Deli Şahin adlı filmde Cüneyt Arkın ile paylaştı.

Oya Aydoğan, 1978'de Ertem Eğilmez yapımı Neşeli Günler adlı filmin oyuncu kadrosuna dahil edilerek, "Zeynep" karakterini canlandırdı. 1982'de ise Yedi Bela Hüsnü filminde Kemal Sunal ile başrolde yer aldı.

1980'LERDE GAZİNOLARDA ŞARKICILIK YAPTI

İlk evliliğini 1979'da Haluk Ulusoy ile gerçekleştiren oyuncunun bu evliliği çok uzun sürmedi. Aydoğan, ikinci evliliğini 1988'de Anavatan Partisi İzmir il yöneticilerinden Latif Demirbağ ile yaptı ve bu evlilikten Gurur adında bir oğlu oldu.

1980'li yıllarda bir süre gazinolarda şarkıcılık yapan Aydoğan, 1986'da Küçük Emrah olarak bilinen şarkıcı ve oyuncu Emrah İpek ile yer aldığı "Merhamet" isimli filmin yapımcılığını üstlendi.

Aydoğan, 2007-2010 arasında Bez Bebek adlı fantastik çocuk dizisiyle ekran karşısına geçti. 2011'de ise sunuculuğunu Emel Müftüoğlu ile üstlendiği "Şekerli Kahve" isimli televizyon programında yer aldı.

OYA AYDOĞAN NEDEN ÖLDÜ?

Vefatından kısa bir süre önce Lerzan Mutlu ile "Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programında sunuculuk yapan Aydoğan, 2011'de verdiği bir röportajda, iyi derecede Fransızca, orta düzeyde İngilizce bildiğini ve çocukluk yıllarında idolünün Türkan Şoray olduğunu açıklamıştı.

Aydoğan, 1976 ile 2016 arasında 51 sinema filmi ve 13 televizyon dizisinde rol alarak, Ferdi Tayfur, Serdar Gökhan, Kemal Sunal, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Kadir İnanır , Cüneyt Arkın, Bulut Aras ve İbrahim Tatlıses gibi birçok sanatçı ile başrolü paylaştı.

Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali'nde "Onur Ödülü"ne 2013'te layık görülen oyuncu, 2014 Sadri Alışık Ödülleri'nde komedi dalında "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ve 15. Yıl İnternet Medyası Ödülleri'nde "Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü"nü kazandı.

Oya Aydoğan, 8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle ameliyat oldu. 15 Mayıs 2016'da ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydoğan'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedildi.