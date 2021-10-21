Oy oranlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama! Yüzde 50...

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için kritik oranlar belli oldu. İlk kez oy kullanacak seçmenin % 65 ila 70’inin ailesinin AK Partili olduğu sonucuna ulaşan AK Parti, söz konusu seçmenin en az yüzde 50’sinin oyunu almayı umuyor.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvevioğlu'nun haberine göre, erken seçim tartışmaları sürerken AK Parti ’de teşkilât çalışmaları hızlandı. AK Parti’nin bugün itibarıyla tamamı seçmen 11 milyon 400 bin üyesi bulunduğunu söyleyen parti kurmayları, bu rakamın Türkiye’de oy kullanan seçmenin yüzde 24’üne denk geldiğine, 2023 seçimleri öncesi üye sayısını 15 milyon olarak belirlendiğine işaret ediyor.

ERDOĞAN, 6 KASIM’DA İZMİR’DE

AK Parti’nin 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak Z kuşağı seçmene ilişkin “sandık akrabalığı” üzerinden hazırladığı “potansiyel yeni oy” projeksiyonuna göre, söz konusu seçmenin yaklaşık yüzde 65 ila 70’inin ailesinin AK Partili olduğu sonucuna ulaştığı ifade ediliyor. AK Parti, yüzde 10 muhtemel kayıp değerlendirmesiyle Z kuşağı seçmenin en az yüzde 50’sinin de AK Parti’ye oy vereceği yorumunu yapıyor.