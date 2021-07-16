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Oy oranları belli oldu! Erdoğan, Yavaş, İmamoğlu, Kılçdaroğlu, Akşener, Babacan, Gül...
Optimar'ın yaptığı seçim anketine göre son oy oranları belli oldu. Vatandaşların oy verme eğilimlerini etkiyen en önemli faktör ekonomi olarak belirtildi. Son ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 41.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 14.7, Ekrem İmamoğlu'nun oyu 8.2, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu ise yüzde 7.7 oranında kaldı. Meral Akşener ise yüzde 5.9 ile takip ediyor.
Son oy oranları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket verileri yayımlandı. İşte vatandaşların seçim anketinde liderlere verdiği oy oranları...