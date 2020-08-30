Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip olan otomobil ithalatının azaltılması amacıyla motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi. Peki, ÖTV zammı ne zaman geçerli olacak? ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne kadar oldu? ÖTV zammı hangi araçlara geldi? ÖTV zammı ne zaman uygulanacak? İşte ÖTV indirimi ile ilgili merak edilenler...

Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırıldı. Peki, ÖTV zammı ne zaman geçerli olacak? ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne kadar oldu? ÖTV zammı hangi araçlara geldi? ÖTV zammı ne zaman uygulanacak? İşte ÖTV düzenlemesi ile ilgili merak edilenler...

Otomobil alım-satım işlemlerinde geçerli olacak ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. Değişikliği içeren Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip olan otomobil ithalatının azaltılması amacıyla motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi.

OTOMOBİL ALIMINDA ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİ

Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3’ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor. Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.

Hibrit otomobiller için mevcut korelasyon korunarak bu araçlardaki ÖTV oranları da eşgüdümlü bir şekilde artırıldı.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle, yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişmesi suretiyle daha az ithalat bedeli ödemesi yoluyla cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedeflendi.

Örneğin, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı.

Motor silindir hacmi 2000 cc'yi geçen ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranı yüzde 100'den yüzde 130'a, diğerleri için de yüzde 110'dan yüzde 150'ye yükseltildi.

ÖTV ZAMMI SONRASI ARABA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1600 cc motora kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalıp matrah artırılarak vergi oranı düşürülürken satış fiyatı 125 bin liraya kadar olan araçlarda vergi kaynaklı bir değişiklik olmayacak. Yapılan düzenleme ile 1600 cc motorun altında ve ucuz olan araçlarda (vergisiz fiyatı 70 bin liradan fazla olanlarda) ÖTV yüzde 50'den 45'e düştüğü için satış fiyatlarında 4 bin 500 lira ile 5 bin 500 lira arasında indirimler olabilecek. Yeni fiyatlarda ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyatı düşen araçlarda daha fazla düşüş yükselen araçlarda daha fazla yükseliş olacak.

4 MODELE YARAYACAK

Habertürk'ün haberine göre matrahtaki değişiklik ile satış fiyatı şu anda 125 bin ile 150 bin lira arasında olan Fiat Egea, Renault Symbol, Opel ve Hyundai markalarının bazı modellerinde fiyatlar inmiş olacak. Küçük motorlu araçlarda ÖTV matrahı 130 bini aşanlarda vergi yüzde 60'tan yüzde 80'e ulaştığı için özellikle BMW Mercedes gibi pahalı markaların küçük motorlu modellerinde önemli artışlar olacak. Örneğin Audi A3 Cabrio'da 46 bin liralık vergi kaynaklı yükseliş fiyatlara yansıyacak. Diğer yandan 1.6 ile 2 bin cc motor hacmine sahip otomobillerde oran yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı. Bu motor hacminde ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşanlarda vergi yüzde 110'dan yüzde 150'ye tırmandı. Bu araçlarda ise 30 bin liradan 100 bin liraya kadar fiyat artışları gerçekleşecek.