22 Eylül 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.389 0.24 EURO 10,1540 0.36
USD 8,6500 0.26 ALTIN 494,360 0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

ÖTV indirimiyle ilgili son dakika açıklaması: İhtiyaçlar hasıl olduğunda...

Gülseli KENARLI - Kamera: Ömer HASAR / İstanbul, (DHA) |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 16:25 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 16:25

ÖTV indirimiyle ilgili son dakika gelişmesi! Düzenleme sonrası sıfır araba fiyatlarına 50-60 bin lira indirim gelmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan yeni açıklama geldi. Bakan Varank, “Biz tabi ki vergi uygulamalarımızı hem ülkenin ekonomik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, hem de sektörlerin önünü açacak şekilde tasarlıyoruz. Tabi ki KDV olsun, ÖTV olsun ihtiyaçlar hasıl olduğunda” dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)  CEO'su Gürcan Karakaş ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yerli otomobil standında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sonrası Bakan Varank gazetecilerin sorularını yanıtladı.  
 
Gazetecinin, "Elektrikli araçlara gelen ÖTV zammı stratejik miydi, yerli araçları desteklemek için miydi?" sorusuna ilişkin Varank şunları söyledi: 
 
"Oradaki hamlenin özellikle ithal lüks otomobiller dönük bir ayağı vardı. Maalesef çok lüks otomobilleri daha uygun fiyatlarla Türkiye'ye getirmeye çalışanlar oldu, ona dönük bir hamleydi. Biz tabi ki vergi uygulamalarımızı hem ülkenin ekonomik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, hem de sektörlerin önünü açacak şekilde tasarlıyoruz.
 
 
Tabi ki KDV olsun, ÖTV olsun ihtiyaçlar hasıl olduğunda. Biliyorsunuz pandemi döneminde KDV'ye dönük çok ciddi indirimler gerçekleştirdik. Bu manada da Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ne sektörün önünü kesmek istiyor, ne de çok fazla ithal ve lüks otomobillerin Türkiye'de satılmasını istiyor. Bu dengeyi tutturacak şekilde önümüzdeki dönemde tabi ki bu uygulamalarını revize etmeyle ilgili çalışmaları var." 
 

ETİKETLER

ötv araba fiyatları sıfır araba son dakika ötv açıklaması araba fiyatları açıklaması
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.