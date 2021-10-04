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ÖTV indirimi müjdesi! Yüzde 175...

04 Ekim 2021 Pazartesi - 14:47 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 14:49

Karavan almak isteyenlere güzel haber. Motorlu karavanlarda sektörün uzun süredir beklediği ÖTV indirimi, Meclis gündemine alındı. Motorlu karavanda giderek artan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), yüzde 80’den yüzde 140’a, son olarak da yaklaşık 7 ay önce yüzde 220’ye çıkarıldı. Mevcut olan ÖTV'nin yüzde 45'e indirilmesi talep ediliyor.


Pandemiyle birlikte talep patlaması yaşanan karavan pazarında, ÖTV oranının yüzde 220'den yüzde 45'e indirilmesi talebi Meclis gündemine sunuldu.
 
1 Ekim’de Meclis'e sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde, motorlu karavanlarda yüzde 220 olan ÖTV oranın, yüzde 45’e indirilmesi yer aldı.
 
Dünya Gazetesi'nin haberine göre pandemiyle birlikte talepte adeta patlama yaşanan karavan araçlarda, yüksek ÖTV oranları pazarın gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak görülüyordu.
 
Motorlu karavanda giderek artan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), yüzde 80’den yüzde 140’

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