ÖTV indirimi müjdesi! Yüzde 175...

Pandemiyle birlikte talep patlaması yaşanan karavan pazarında, ÖTV oranının yüzde 220'den yüzde 45'e indirilmesi talebi Meclis gündemine sunuldu.
1 Ekim’de Meclis'e sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde, motorlu karavanlarda yüzde 220 olan ÖTV oranın, yüzde 45’e indirilmesi yer aldı.
Dünya Gazetesi'nin haberine göre pandemiyle birlikte talepte adeta patlama yaşanan karavan araçlarda, yüksek ÖTV oranları pazarın gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak görülüyordu.
Motorlu karavanda giderek artan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), yüzde 80’den yüzde 140’