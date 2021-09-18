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ÖTV indirimi ile ilgili flaş detay! Sıfır araba...

18 Eylül 2021 Cumartesi - 8:36 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 8:36

ÖTV indirimiyle ilgili son dakika açıklaması! Araba almak isteyenleri ilgilendiriyor. Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araçların fiyatlarını etkilemesi beklenen ÖTV matrahı değişikliği sonrası fiyatlarını düşürmeyen bayilere yönelik harekete geçti.


Yapılan yazılı açıklamada, "ÖTV'de matrah değişikliğine rağmen sıfır km araç fiyatlarının düşmemesine neden olan haksız ticari uygulamaların tespiti amacıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatlarıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı harekete geçti.
 
Denetleme yapmak üzere müfettişler görevlendirildi" denildi. Fiyatların düşürülmediğine yönelik bakanlığa 2 binin üzerinde şikâyet dilekçesi geldi.
 
Dilekçelerde bayilerin ÖTV düzenlemesi kapsamına giren araçların fiyatlarını indirmediği ayrıca; stoklarındaki sıfır kilometre araçları galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları iddialarının öne sürüldüğü vurgulandı.
 
Bayilerin stokta araç kalmadığını söyleyerek, ÖTV kapsamındaki araçları da satmadıkları ileri sürüldü. Açıklamada bu tutumun ÖTV düzenlemesini etkisiz kılma amacını taşıdığı belirtildi.

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