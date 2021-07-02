ÖTV indirimi gelecek mi? Gözler ÖTV matrahı düzenlemesine çevrildi!

ÖTV indirimi gelecek mi, ÖTV matrahı değişecek mi? Otomobil fiyatlarındaki sert yükseliş gözleri ÖTV matrahı düzenlemesine çevirdi. Aşılma sürecinin hızlanması beraberinde vaka sayısının azalması araba piyasasında hareketliliğe neden olurken ÖTV indirimi merakla bekleniyor. Sektör temsilcileri ve özellikle yerli üreticiler konu ile ilgili bakanlığın kapısını çaldı. Markanın üçüncü yerli modeli Bayon’un lansmanında değerlendirmeler yapan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. İşte detaylar…

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki artış ÖTV indirimi beklentisini artırdı. Normalleşme sürecine geçilmesi, aşılanmanın artması hem sıfır hem de ikinci el pazarında önemli bir düzelmeye sahne oldu ancak fiyatlardaki artış devam ediyor. Dövizin yükselişi ile birlikte yüzde 50’lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobil kaldı. Sektör temsilcileri bu yönde adım atarak matrahta düzenleme talep etti.

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Hürriyet’in haberine göre Hyundai’nin İzmit’teki fabrikasında ürettiği yeni modeli Bayon’un Çanakkale’de gerçekleştirilen test sürüşü organizasyonunda sorularımızı yanıtlayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel modelin alt donanım paketlerini şu an için yüzde 50’lik dilimde tutabildiklerini vurgulayarak, “Ancak hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan bakanlığa yakın kaynaklardan, sektör temsilcilerinin bu yönde talebinin olduğu ancak ÖTV matrahının değişimine ilişkin resmi bir gelişmeyi henüz teyit edemeyecekleri bilgisi alındı.

Markanın İzmitli B-SUV modeli Bayon’un lansmana özel başlangıç fiyatının 201 bin 900 TL olduğunu vurgulayan Murat Berkel, “Markamızın toplam satışlarında Türkiye’de üretilen modellerimizin oranı yüzde 55’i geçti. Bayon da burada ürettiğimiz bir model olarak satışlarımıza önemli katkı verecek. Ancak bazı donanım paketlerinde yüzde 80’lik ÖTV diliminde kalıyor. Elite donanım paketinde otomatik şanzıman ile birlikte 280 bin seviyesinin üzerine çıkıyor. Bayilerimiz bu donanım paketinde de aracı yüzde 50’lik dilimde tutabilmek için kâr marjlarından kısarak satış yapıyor” dedi.

MATRAH DEĞİŞİMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Halihazırda otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişti. Buna göre 1.600 cc motor hacmini geçmeyen matrahı ise 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor. Ancak döviz kurları nedeniyle matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olan otomobil sayısı bir hayli azaldı. Orta sınıftaki birçok otomobil dahi yüzde 80 ÖTV dilimine girdi. Aynı modelde otomatik vites seçeneği için 80 bin TL fark oluştu. Bu sebeple sektör temsilcileri yüzde 50 ÖTV’lik dilimdeki matrahın üst sınırının 130 bin TL’den yukarı çekilmesini istiyor. Bu dilimde üst limitin 140-145 bin TL’ye çıkartılmasını talep ediyorlar.