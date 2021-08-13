ÖTV indirimi! 50 bin lira düştü! İşte yeni araba fiyatları...

ÖTV kararından sonra otomobillerde 50 bin liraya varan düşüş! Yeni fiyatları tek tek hesapladık. ÖTV matrahlarında büyük düşüş yaşandı. Yüzde 80 ÖTV dilimine giren birçok model yüzde 50 ÖTV dilimine girmeye başladı. Böylece sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin liraya varan indirimler gerçekleşmiş olacak.