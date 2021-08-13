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ÖTV indirimi! 50 bin lira düştü! İşte yeni araba fiyatları...
ÖTV indirimi ile ilgili son dakika kararı! Araba fiyatları 50 bin lira düşüyor. ÖTV matrahlarında büyük düşüş yaşanıyor. Yüzde 80 ÖTV dilimine giren birçok model yüzde 50 ÖTV dilimine girmeye başlıyor. Peki ÖTV indirimi hangi arabaları kapsıyor... İşte marka marka fiyatları düşen arabalar...
ÖTV kararından sonra otomobillerde 50 bin liraya varan düşüş! Yeni fiyatları tek tek hesapladık. ÖTV matrahlarında büyük düşüş yaşandı. Yüzde 80 ÖTV dilimine giren birçok model yüzde 50 ÖTV dilimine girmeye başladı. Böylece sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin liraya varan indirimler gerçekleşmiş olacak.