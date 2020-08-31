Cumhurbaşkanı kararı ile lüks otomobillerde ÖTV oranı artırıldı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından araç satın alacaklar araç fiyatlarındaki değişiklikleri merak ediyor. Peki, ÖTV ikinci el araçları nasıl etkiler? ÖTV zammı araçlara nasıl yansıyacak? İşte ÖTV zammı sonrası araç fiyatları...

ÖTV zammı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Araç satın almak isteyenler de lüks araçlara getirilen ÖTV zammı sonrasında araç fiyatlarını araştırıyor. Sürpriz ÖTV artışları otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Peki, ÖTV ikinci el araçları nasıl etkiler? ÖTV zammı araçlara nasıl yansıyacak? İşte ÖTV zammı sonrası araç fiyatları...

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle orta ve üst sınıf otomobillere yüksek oranlarda ÖTV zamları yapılırken, alt sınıftaki modelleri kapsayan otomobillere ise daha az oranlarda artış yapıldı.

ÖTV ZAMMI ARAÇ FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

Alt sınıftaki modellerde yüzde 6,25’e varan indirim olurken, orta sınıfta bu oran yüzde 19’a varan zamlar, üst sınıfta ise yüzde 23’e varan zamlar olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre yüzde 45 ve 50 olan alt dilimlerde matrah sadece 15 bin TL gibi az bir oranda arttırılırken, yüzde 60 dilimi ise yüzde 80'e yükseldi. Orta ve üst grup ÖTV dilimlerine ise beklenmedik oranlarda yüksek zamlar yapıldı.

ÖTV ZAMMI SONRASI ORANLAR

• 1600 cm3 silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL’ye kadar olan araçlarda yüzde 45 ÖTV,

• 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL-130.000 TL arası araçlarda yüzde 50 ÖTV,

• 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 130.000 TL üzeri olan araçlarda yüzde 80 ÖTV uygulanacak

• 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL’ye kadar olan araçlarda %130 ÖTV,

• 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL üzeri olan araçlarda %150 ÖTV,

• 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda %220 ÖTV alınacak

ÖTV ZAMMI İKİNCİ EL ARAÇLARI NASIL ETKİLER?

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, ÖTV indirimi ile ilgili değerlendirmelerini aktardı. ÖTV artışlarının ikinci el araçların değerini artıracağını belirten Bingöl, birinci el araçların fiyatını artıran her bir unsurun, ikinci el araç fiyatını da paralel biçimde yukarı taşıyacağını ekledi. Yapılan düzenlemenin ikinci el araçlar üstündeki etkisinin ise düzenlemenin hangi otomobil segmentine ait fiyatlara ne şekilde yansıyacağıyla doğrudan ilişkili olduğunu aktaran Bingöl, yüzde 45’lik ÖTV dilimine giren araçların kapsamlarının genişletilmesinin bu segmentteki ikinci el araç fiyatlarındaki artış üzerinde en azından frenleyici bir etki yapabileceğinden bahsetti.

Ozan Bingöl, ÖTV düzenlemesinin bu araç fiyatlarını azaltıcı etkisinin sınırlı kalacağını belirtirken ÖTV artışlarının yüksek silindir hacimli ve lüks araçlarda ÖTV artışı kaynaklı KDV etkisi sebebiyle yüksek fiyat artışı anlamına geleceğine değindi. Bu durumun bu kategorideki ikinci el araçlarda fiyat artışı anlamına gelebileceğini belirtti.

Uzmanlar, ikinci el araç ticareti yapanların hali hazırda fiyat şişirerek satış yaptıklarını ve stoklarındaki araçlar için bundan sonra biraz daha yükselerek devam edeceğini beklediklerini belirtti. Alınan kararın araç satış adetlerinde gerileme, müşteri mağduriyeti, bayi kazançlarının düşmesi olarak yansıyacağını belirtiyor.