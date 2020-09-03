Otomobil alım-satım işlemlerinde geçerli olacak ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. Değişikliği içeren Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV'de yapılan değişiklikle beraber markalar da araba fiyatlarını güncellemek zorunda kaldı. Peki, ÖTV düzenlemesi sonrası araba fiyatları ne kadar oldu? İşte markaların en ucuz araba fiyatları...

Resmi Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile otomobil ithalatının azaltılması amacıyla motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi. ÖTV düzenlemesinin ardından markalar da araç fiyatlarında değişikliğe gitti. Peki, ÖTV düzenlemesi sonrası araba fiyatları ne kadar oldu? İşte markaların en ucuz güncel araba fiyatları...

Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip olan otomobil ithalatının azaltılması amacıyla motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi.

ARABA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1600 cc motora kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalıp matrah artırılarak vergi oranı düşürülürken satış fiyatı 125 bin liraya kadar olan araçlarda vergi kaynaklı bir değişiklik olmayacak. Yapılan düzenleme ile 1600 cc motorun altında ve ucuz olan araçlarda (vergisiz fiyatı 70 bin liradan fazla olanlarda) ÖTV yüzde 50'den 45'e düştüğü için satış fiyatlarında 4 bin 500 lira ile 5 bin 500 lira arasında indirimler olabilecek. Yeni fiyatlarda ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyatı düşen araçlarda daha fazla düşüş yükselen araçlarda daha fazla yükseliş olacak.

MARKALARIN EN UCUZ ARABA FİYATLARI

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, eylül ayı ile birlikte ÖTV oranlarında değişiklikler fiyatlara yansıtıldı. Markalar da düzenlemeyle birlikte fiyatlarını güncellemek zorunda kaldı. İşte markaların en ucuz araba fiyatları...

1.280.989 lira

Mazda 3

154170 lira

Mercedes A180

347400 lira

159850 lira

Peugeot 301

167900 lira

Renault Clio

124900 lira

Seat Ibiza

179500 lira

Toyota Corolla

161800 lira

Volkswagen Polo

165900 lira

Fiat Egea

110900 lira