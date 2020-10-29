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Otoyol ve köprülerden geçiş ucuzlayacak!
Otoyol ve köprülerde "dinamik fiyatlandırma" modeli 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer aldı. Özel yazılımların devreye alınması ile geçilecek sistemde, vatandaşlar belli gün ve saatlerde otoyolları ve köprüleri daha ucuza kullanabilecek. Benzer bir formül havayolu şirketlerinde de kullanılıyor.
2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın detayları belli oldu. Programda köprü ve otoyol fiyatları ile ilgili de bir müjde yer aldı. Programda yer alan bilgiye göre; Otoyol ve köprülerde "dinamik fiyatlandırma" modeline geçilecek. Söz konusu modelde vatandaşlar, bazı gün ve saatlerde ücretli yolları daha ucuza kullanabilecek.