Otoyol ve köprülerden geçiş ucuzlayacak!

2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın detayları belli oldu. Programda köprü ve otoyol fiyatları ile ilgili de bir müjde yer aldı. Programda yer alan bilgiye göre; Otoyol ve köprülerde "dinamik fiyatlandırma" modeline geçilecek. Söz konusu modelde vatandaşlar, bazı gün ve saatlerde ücretli yolları daha ucuza kullanabilecek.