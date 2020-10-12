Otomotivde üretim ve ihracat düşüşte!

Yılın ilk 9 ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 854 bin 227 adet, otomobil üretimi yüzde 18 azalarak 575 bin 761 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 878 bin 163 adete ulaştı. Yaz döneminin sona erdiği Eylül ayında Türk otomotiv sanayisinin toplam üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak 142 bin 129 adet olurken, bu dönemde 90 bin 447 adet otomobil üretildi. Otomotivin 9 aylık kapasite kullanım oranı yüzde 57 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 58, ağır ticaride yüzde 40, traktörde ise yüzde 43 oldu.

Ticari araçta daralma yüzde 22 oldu



Ocak-Eylül döneminde ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 7, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 23 oranında kaydedildi. Bu dönemde, toplam ticari araç pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 97, hafif ticari araç pazarı yüzde 99 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 85 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında Ocak-Eylül döneminde ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 30 gerisinde kaldı. Yalnızca Eylül ayına bakıldığında ise yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 51 bin 682 adet, traktör üretimi ise 4 bin 133 adet oldu.





Pazar geçen yıla göre arttı



Bu dönemde otomotiv pazarındaki toplam satışlar, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 76 artış kaydederek 508 bin 239 adet oldu. Aynı dönemde, otomobil pazarı da yüzde 70 oranında artış gösterdi ve 388 bin 690 adet seviyesinde gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Eylül döneminde toplam pazar yüzde 9, hafif ticari araç pazarı yüzde 22, ağır ticari araç pazarı yüzde 42, otomobil pazarı ise yüzde 2 oranında düşüş gösterdi. İlk 9 aylık dönemde, otomobil pazarında yerli araçların payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 63 olarak gerçekleşti.





Otomotiv eylülde ihracatın lideri



Ocak-Eylül döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 33 azalarak 616 bin 120 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 30 oranında azalarak 417 bin 45 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 38 azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 yılına göre yüzde 23 azalarak 9 bin 520 adet olarak gerçekleşti. Pandemi nedeniyle Avrupa’da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020’de 10 bin 613 adet olan otomotiv ihracatı; Mayıs’ta 44 bin 406, Haziran’da 70 bin 809, Temmuz’da 78 bin 242, Ağustos 42 bin 865 olmuştu. Eylül’de ise bu rakam 92 bin 832 adet olarak kayıtlara geçti. En önemli ihraç pazarımız olan Avrupa’da pazarın toparlanmasına paralel olarak ihracatın geçen yıla göre değişiminin kademeli olarak iyileştiği gözlemlendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TI·M) verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı Ocak-Eylül’de yüzde 15,7 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korumayı sürdürdü. Eylül ayında toplam ihracatın yüzde 17,5’ini gerçekleştiren otomotiv sanayi, sektörel ihracat sıralamasında zirvede yer aldı.



17,4 milyar dolarlık ihracat yapıldı



Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 24, Euro bazında ise yine yüzde 24 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 17,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 25 azalarak 6,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 25 azaldı ve 5,6 milyar Euro oldu. Aynı dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 28 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 17 oranında azaldı.