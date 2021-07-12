Otomotivde üretim ve ihracat artışa devam ediyor

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam üretim yüzde 23 ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında arttı.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 411 bin 952 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 52 oranında arttı ve 310 bin 325 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde üretim yüzde 43 seviyesinde artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 74 oranında, hafif ticari araç grubunda yüzde 40 oranında arttı. 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 74, hafif ticari araç pazarı yüzde 67 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 121 arttı.

Döviz bazında artış

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 34, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 14,7 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 14 artarak 4,8 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 4 artarak 4 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

Hedefe ulaşmaya çalışıyorlar

Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Haydar Yenigün sektörde 2021 yılının beklentilerin üzerinde iyi gittiğini söyledi.Kilogram başına ihracat değerinin ana sanayinin katkılarıyla şu anda yüzde 6 civarında arttığını belirten Yenigünyıl sonunda ihracatta küçük bir gerileme yaşanabileceğini ifade etti. Yenigün şöyle devam etti:

“Bu yıl toplam 32,7 milyarlık ihracat hedefinin peşindeyiz.Ona ulaşmak üzere çalışıyoruz ama önümüzde çeşitli engeller var. Avrupa ’nın da kendi iç pazarı olmak üzere ama onların üstesinden geleceğiz. Bir an önce eski durumumuza kavuşmamız lazım, ihracat bizim olmazsa olmazımız.”

Çip krizi nedeniyle fabrikaların çeşitli sürelerde durduklarına değinen Yenigün,” Önümüzdeki dönemde ne olacağı çok belli değil ama ihracat ve üretim olarak bakarsak çok yüksek adetlerde bir azalma söz konusu değil”diye konuştu.

Pazar bekentileri değişiyor

İç pazardaki satış beklentilerinin bazılarına göre 900 bin-1 milyon bandına çıktığını kaydeden Yenigün bunu önümüzdeki ayların göstereceğini ifade etti. Yenigün,”bu yıl, şu ana kadar mikroçip krizinden ötürü 4,94 milyon adet araç üretilmedi. Bu rakamın yıl sonuna kadar 6,1 milyon adede ulaşması tahmin ediliyor. Mikroçip krizinin dünya otomotiv endüstrisine maliyeti ise 110 milyar dolar”diye konuştu. Yenigün şöyle devam etti:

“ Hammade fiyatları artık iyice yükseldi. Daha önce ortalama 600 dolara aldığımız bir ton sacı, 1.150-1.200 dolar civarında alıyoruz. Yani şöyle düşünün; bir iş yapıyorsunuz, en yüksek girdi miktarınızı oluşturan şey iki misli fiyata çıkmış durumda. Muhtemelen 2022’nin ilk altı ayında hayatın eskiye doğru döneceğini öngörüyoruz. Şimdilek bu artış araç fiyatlarına yansımaz ancak devam ederse yansıyacaktır.”

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