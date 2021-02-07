Otomotivde tercih demiryoluna kaydı!

2020’de yaşanan zorluklar, özellikle otomotiv endüstrisinde tedarik zincirlerinin ve uluslararası limanlara bağlanan demiryolu taşımacılığının önemini gösterdi. 2019’da limanın demiryolu bağlantısına 50 milyon dolar yatırım yapan DP World Yarımca Terminali, 2020’de ihracat ve ithalat yüklerine alternatif bir taşıma yöntemi sunarak yük miktarında da artış yakaladı.Geçtiğimiz yıl, DP World Yarımca’nın demiryolu bağlantısından yararlanan en önemli sektörlerden biri de otomotiv oldu. Otomotiv sektörü tüm demiryolu taşımasının yüzde 14'ünü tek başına yaptı. DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, “İki yıl önce limanımızda demiryolu bağlantısı yatırımını yaptık. Anadolu’da üretim yapan tüm firmalar için demiryolu ile denizi bir araya getirmek kritik önem taşıyor. Türkiye’de bizim gibi özel ve kamu kuruluşlarının attığı adımlar sayesinde hem ihracatta hem de ithalatta hız ve maliyet açısından avantaj sağlayabiliyoruz. Ayrıca yükleri daha çevreci bir şekilde istenilen yerlere taşıyabiliyoruz” şeklinde konuştu.