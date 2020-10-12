Otomotivde mühendislik ihracatı artıyor

Tofaş mühendislik ihracatı artırmayı hedefliyor. Bugüne kadar Doblo, Fiorino ve son olarak Egea gibi ülke ihracatına katkılar sunan modellerin ürün geliştirme çalışmalarında önemli rol üstlenen Tofaş Ar-Ge, FCA (Fiat Chrysler Automobiles) dünyasındaki bir çok farklı modelin mühendislik çalışmalarında da sorumluluk üstlenmeye başladı.
Bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak sürdüren Tofaş Ar-Ge’de 2019 yılında 115 mühendis FCA’nın küresel çapta mühendislik çalışmalarında yer alırken, 2020 yılında bu sayının 200 kişiye ulaşması planlanıyor.
Küresel projelerle dünyaya açıldı
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu konu hakkında, “Otomotiv teknolojilerini yakından takip eden ve sıfırdan araç geliştirme yetkinliğine sahip Ar-Ge’miz, FCA’nın dünyanın birçok noktasında üretilerek pazara sunulacak olan modellerinde önemli sorumluluklar alıyor. Gerçekleştirdiğimiz bu dış proje faaliyetleri sayesinde FCA dünyasındaki paydaşlarımızın takdirini kazanırken, nihai ürünlerin yanı sıra mühendislik ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Diğer yandan, Türk mühendislerinin yetkinliği ve başarısını farklı projelerle dünyaya taşımak bizleri memnun ediyor.” ifadelerini kullandı.