Otomotivde ihracat toparlanıyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 düştü ancak Haziran 2020 dönemine kıyasla yüzde 9,2 oranında arttı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin temmuz ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 düştü ancak Haziran 2020 dönemine kıyasla yüzde 9,2 oranında arttı.

Yeni normalin başladığı haziran ayında 2 milyar 16 milyon dolar ihracat yapan otomotiv sektörü, temmuz ayında ise 2 milyar 201 milyon dolar ihracata yükselerek bir önceki aya göre yüzde 9,2 oranında artış kaydetti.Temmuz verileriyle ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşti.

Sektörün yılın ilk yedi aylık ihracatı ise yüzde 28,7 düşüşle yaklaşık 13 milyar dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Temmuz ayında yaşanan düşüşte Covid-19 salgınının etkisinin sürmesinin yanında, bayram tatili nedeniyle işgünü sayısının 4 gün az olması etkili oldu. Bununla birlikte yeni normalde değer bazında ihracatımızın 2 milyar doların üzerindeki seyrini başarıyla sürdürüyoruz” diye konuştu.

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