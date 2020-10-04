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Otomotivde eylül fırsatı! Almanya ve Fransa...

AA |  04 Ekim 2020 Pazar - 13:34 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 13:34

Türkiye'nin ihracatta lokomotifi olan otomotiv endüstrisi 8 ayın ardından yükselişe geçerek eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artışla 2 milyar 605 milyon 33 bin dolarlık ihracata imza attı. Geçen ay, en çok otomotiv ihracatı Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya'ya yapıldı.


Türkiye'nin ihracatta lokomotifi olan otomotiv  sektörü, geçen ay gerçekleştirdiği 2,6 milyar dolarlık ihracatla geçen yılın aynı  ayındaki ihracat rakamını aştı.  AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)  kayıtlarından derlediği bilgilere göre, 14 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan  otomotiv sektörü, bu yıla rekorla başladı. Yılın ilk ayında yüzde 3,2 artış ve 2 milyar 402 milyon 323 bin  dolarlık  dış satımla bu yıla kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşan  sektör, şubatta da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,87'lik düşüşle 2 milyar  522 milyon 658 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.
 
 Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve mart ayından  itibaren dünya genelini etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  nedeniyle otomotiv sektörünün ihracatında da düşüş yaşandı. Sektör, geçen yılın aynı aylarına göre, martta yüzde 28,5 düşüşle 2  milyar 62 milyon 28 bin, nisanda yüzde 77'lik azalışla 596 milyon 301 bin,  mayısta yüzde 56'lık düşüşle 1 milyar 202 milyon 941 bin, haziranda yüzde 7,9  azalışla 2 milyar 16 milyon, temmuzda 24 düşüşle 2 milyar 201 milyon 411 bin ve  ağustosta ise yüzde 11'lik azalışla 1 milyar 544 milyon 708 bin dolarlık ihracat  yaptı.
 
Otomotiv endüstrisi 8 ayın ardından yükselişe geçerek eylülde, geçen  yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artışla 2 milyar 605 milyon 33 bin dolarlık  ihracata imza attı. Sektörün ocak-eylül dönemindeki ihracatı da geçen yılın aynı  dönemine göre yaklaşık yüzde 24 azalışla 17 milyar 140 milyon 579 bin dolar  olarak kayıtlara geçti.
 
 Eylülde en çok ihracat Almanya'ya
 
 Eylül ayında en çok ihracat ana pazar Almanya'ya gerçekleştirildi.  Almanya'ya eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,73'lük düşüşle 334 milyon  276 bin dolarlık dış satım yapıldı. En çok ihracat yapılan ikinci ülke ise Fransa oldu. İkinci ana pazar  olan Fransa'ya geçen ay yüzde 20 artışla 304 milyon 870 bin dolarlık otomotiv  ihracatı yapıldı.  Fransa'yı yüzde 42,35'lik yükseliş ve 282 milyon 152 bin dolarlık dış  satımla Birleşik Krallık takip etti.  İtalya yüzde 18,25 azalış ve 216 milyon 923 bin dolarla dördüncü ve  İspanya da yüzde 20,65 düşüş ve 130 milyon 353 bin dolarlık dış satımla beşinci  ülke olarak kayıtlara geçti. Sektörün milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleştirdiği ülkeler  dikkate alındığında geçen ay Hong Kong, Liberya, Yunanistan, Yemen, Afganistan ve  Avustralya'ya rekor oranlı ihracat artışları yaşandı. Alternatif pazar Hong Kong'a eylülde gerçekleştirilen ihracat yüzde  2179 artışla 4 milyon 299 bin dolar oldu.
 
Geçen ay, Liberya'ya yapılan otomotiv ihracatı yüzde 673'lük  yükselişle 1 milyon 54 bin, Yemen'e yüzde 242 artışla 1 milyon 428 bin,  Afganistan'a yüzde 152'lik yükselişle 1 milyon 824 bin, Avustralya'ya yüzde  123'lük artışla 14 milyon 304 bin ve Yunanistan'a ise yüzde 111 yükselişle 24  milyon 287 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
 

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