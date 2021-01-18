Otomotivciler Maliye’den randevu aldı!

Türk otomotiv sektörü 2020’de 477 milyon doları yeni model olmak üzere yaklaşık 664 milyon dolarlık yatırım yaptı. Pandemi dönemi olmasına rağmen de istihdamını yüzde 7 artırdı. İstihdam artışının 2021’de sürmesinin öngörüldüğünü söyleyen OSD (Otomotiv Sanayi Derneği) Başkanı Haydar Yenigün sektör olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a ziyaret için taleplerini ilettiklerini belirrtti. Haydar şöyle devam etti: “Talebimize Sayın Bakan sağ olsun hemen cevap verdi. İlk fırsatta bizi kabul edeceğinin okeyini aldık. Görüşmeyi bekliyoruz. OSD olarak kendimizi bir tanıtmak, fırsatları ve riskleri daha da detaylarıyla kendisi ile paylaşıp onun öngörülerini almak ve ondan gelecek sorulara cevap olmak istiyoruz. Performansını iyileştirecek, ülkeye fayda sağlayacak bizim ne katkımız olabilir şeklinde sunum yapacağız.”

2021 beklentileri pandemiye bağlı



2021’e küresel anlamda birçok gündem maddesiyle girildiğini hatırlatan Yenigün, “2021’de ABD’de Biden dönemi, Merkel’in yerine gelecek isim, İtalya’da hükümet değişimi gibi yenilikler ticaret ortamını oldukça değiştirecek gibi duruyor. Bu yeni dönem çeşitli fırsatlar ve riskler getirecektir. Pandemi en önemli konu. Büyük ülkelerde bayilerin yüzde 50’ye yakını kapalı. Dolayısıyla araç satılmıyor. Aşılamanın etkisi de önemli olacak. Bu durum otomobili etkiliyor. Yine pandemi nedeniyle dünya otomotiv ekonomisi parça ikmali sıkıntısı yaşıyor. Uzakdoğu’dan gelen çiplerin pandemi döneminde başka sektörlere imalat yapar hale gelinmesi nedeniyle şu anda yükselen otomotiv imalatı kapsanamayacak durumda. Bu da risk olarak önümüzde duruyor.”



Global satış 90 milyon olabilir



Dünyada 90 milyon adet olan araç pazarının 71’lere kadar inmesi bekleniyordu ancak, 78 milyon adetlere ulaşıldığını vurgulayan Yenigün şöyle devam etti:



“Bu yıl söz konusu rakamın 86 milyon adetlere çıkacağı öngörülüyor. Bu da yüzde 11’lik bir büyüme demek. Ben bunun 90 milyona yaklaşacağını düşünüyorum. Fakat, bölgeler açısından farklılaşacağını görüyoruz. Örneğin, Kuzey Amerika ve Avrupa 2021 büyümelerinde, 2020’deki düşüşü tam olarak toplayamıyor. Ancak diğer bölgelerde bunun arttığını görüyorsunuz. Biz tabi Avrupa ile daha çok iş ilişkisindeyiz. İhracatımız oraya. İhracat tarafında dünya öngörülerinin biraz daha üzerinde toparlanacağımızı öngörüyoruz. Geçmiş yılın eksiklerini kapatacağımız hatta bir miktar üste çıkacağımız bir yıl olmasını bekliyoruz. Üretimde ise iç pazardaki olumlu gelişmenin devam edeceğini öngörüyoruz.”



Reformlar bekliyoruz



2021 ile ilgili beklentilerine de değinen Başkan Yenigün şöyle devam etti:



“Küresel ticaretteki gelişmeler, reform dönemi ki Sayın Cumhurbaşkanı’mız reform döneminden bahsetti. Reformların gerçekleşmesini bekliyoruz ve istiyoruz.Mali disiplinin ve reformların sonucunda ilk önce ateş bir miktar çıkacak sonra da kalıcı bir şekilde aşağıya inecektir. Faizler zaten 2020’de yükseldi. “Hurda indirimi gitmesin” dedik, gitti. Dolar- euro arttı. Tüm bunların içinde Türkiye’nin kendi içinde bulunduğu ortamdaki başka dinamikleri de var. Hesaplarımıza bunları da koyuyoruz. O yüzden öngörülerimizde birtakım farklılıklar görüyor olabilirsiniz. Ayrıca 2018’in ortasından itibaren gelen, geciktirilmiş alımlar var, hala var. Bu yıl iç pazar satışlarının 700 bin civarında olmasını öngörüyoruz.”