Otomotiv üretimi 7 ayda yüzde 11 yükseldi!

İlk 7 ayda toplam üretim 705 bin 79 adet, otomobil üretimi ise 449 bin 550 adet düzeyinde gerçekleşti. Türkiye'de 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 461 bin 730 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 27 oranında arttı ve 346 bin 636 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde üretim yüzde 30 seviyesinde artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 56 oranında, hafif ticari araç grubunda yüzde 28 oranında arttı. 2020 yılı Ocak-Temmuz dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 95, hafif ticari araç pazarı yüzde 40 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 112 arttı.

Otomobil ihracatı azaldı



2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 7 oranında artarken, otomobil ihracatı yüzde 3 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 512 bin 320 adet, otomobil ihracatı ise 322 bin 874 adet düzeyinde gerçekleşti. 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 27, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 16,7 Milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7 artarak 5,4 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti.



4.5 milyar euro ihracat



Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 azalarak 4,5 Milyar euro seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artarak toplam 705 bin 79 adet taşıt aracı üretildi. 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 738 bin 329 adet olarak gerçekleşti. · 2020 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 30 seviyesinde artarken, ürün grubu bazında otobüste yüzde 32, midibüste yüzde 12 azaldı.