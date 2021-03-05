Otomotiv ihracatı şubatta yükseldi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörü şubatta Türkiye ihracatından yüzde 17.4 ile en büyük payı aldı. Otomotiv sanayi, şubatta gerçekleştirdiği 2.5 milyar dolar tutarındaki ihracatla salgın öncesindeki aylık dış satım ortalamasına ulaştı.
Şubatta ürün grupları bazında bakıldığında, binek otomobil ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 azalarak 876 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar dış satımı yüzde 45.5 artarak 527 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 53 azalarak 68 milyon dolar, tedarik endüstrisi dış satımı da yüzde 13 artışla 957 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv sektöründe, bu yıl 30 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz” dedi. (Milliyet)