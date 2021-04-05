Gazetevatan.com » Ekonomi » Otomotiv devinden flaş karar! Üretim durdu, kriz yayılıyor...
Otomotiv devinden flaş karar! Üretim durdu, kriz yayılıyor...
Otomotiv sektöründe yaşanan mikroçip tedarik sorunu dalga dalga yayılıyor. Dünyaca ünlü bir otomotiv devi daha çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki fabrikasında üretimi durdurdu.
Çip krizi dünyada ve Türkiye'de git gide büyüyor. Ünlü otomotiv devleri tek tek çıkıp üretimi durdurduklarını açıklarken, bunların arasına bir yenisi daha eklendi.